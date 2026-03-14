Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Mehrere Pkw auf Bahnhofsparkplatz aufgebrochen

Dörpen (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, gegen 04:40 Uhr, kam es auf dem Westparkplatz des Bahnhofs Dörpen an der Neudörpener Straße zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich mindestens zwei, vermutlich drei bislang unbekannte Täter zu den dort abgestellten Fahrzeugen. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigten sie die Scheiben von drei Pkw, um anschließend die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Betroffen waren ein Opel Adam, ein Mitsubishi Space Star sowie ein Chevrolet Spark. Zudem versuchten die Täter, aus dem Chevrolet Kraftstoff zu entwenden, indem sie den Tankdeckel sowie den Tankeinfüllstutzen öffneten und den Kraftstoff vermutlich in mitgeführte Behältnisse abfüllten.

Während der Tat wurde die Gruppe offenbar durch einen herannahenden Pkw gestört. Die Täter brachen den Diebstahl ab und flüchteten über den Bahnsteig in unterschiedliche Richtungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Ein Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 170 bis 180 cm groß, schlank

- bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarzer Hose, schwarzen Turnschuhen und schwarzer Cappy

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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