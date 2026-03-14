PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Mehrere Pkw auf Bahnhofsparkplatz aufgebrochen

Dörpen (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, gegen 04:40 Uhr, kam es auf dem Westparkplatz des Bahnhofs Dörpen an der Neudörpener Straße zu mehreren Pkw-Aufbrüchen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich mindestens zwei, vermutlich drei bislang unbekannte Täter zu den dort abgestellten Fahrzeugen. Mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigten sie die Scheiben von drei Pkw, um anschließend die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Betroffen waren ein Opel Adam, ein Mitsubishi Space Star sowie ein Chevrolet Spark. Zudem versuchten die Täter, aus dem Chevrolet Kraftstoff zu entwenden, indem sie den Tankdeckel sowie den Tankeinfüllstutzen öffneten und den Kraftstoff vermutlich in mitgeführte Behältnisse abfüllten.

Während der Tat wurde die Gruppe offenbar durch einen herannahenden Pkw gestört. Die Täter brachen den Diebstahl ab und flüchteten über den Bahnsteig in unterschiedliche Richtungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro.

Ein Täter wurde wie folgt beschrieben:

   -	männlich
   -	etwa 170 bis 180 cm groß, schlank
   -	bekleidet mit schwarzer Daunenjacke, schwarzer Hose, schwarzen 
Turnschuhen und schwarzer Cappy

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 07:30

    POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Wohnhaus

    Emsbüren (ots) - Am Freitag, 13. März 2026, zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr, kam es in Emsbüren an der Straße "In den Gärten" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Grundstück der Geschädigten und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Der ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 07:30

    POL-EL: Geeste - Einbruch in Eisdiele

    Geeste (ots) - Am Freitag zwischen 00:24 Uhr und 14:50 Uhr kam es in Geeste an der Meppener Straße zu einem Einbruch in eine Eisdiele. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum des Gebäudes. Von dort gelangten sie in den Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem Bargeld sowie eine Spaghettieismaschine. Der entstandene Sach- und Stehlschaden ...

    mehr
  • 14.03.2026 – 07:30

    POL-EL: Lähden - Ausweichmanöver endet an Baum: Verursacher flüchtet

    Lähden (ots) - Am Freitag, 13. März 2026, gegen 14:10 Uhr, kam es auf der Wiester Straße in Lähden zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 22-jähriger Fahrer eines VW T-Roc befuhr die Vinner Straße aus Richtung Wachtum kommend und bog nach rechts auf die Wiester Straße in Richtung Werlte ab. Kurz nach dem Abbiegen kam ihm ein bislang unbekannter grauer Pkw entgegen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren