Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag (29.09.2025) zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr ereignete.

Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker touchierte in diesem Zeitraum mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Parkplatz "Am Japangarten" in Bietigheim-Bissingen geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen die Tel. 07142 405-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

