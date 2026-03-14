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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Rauchentwicklung in Gartenhütte

Dörpen (ots)

Am Freitag, 13. März 2026, zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr, kam es in Dörpen an der Straße Dorenkamp zu einer Rauchentwicklung in einer Gartenhütte.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich in einer freistehenden Holzhütte (etwa 5 x 5 Meter) im rückwärtigen Gartenbereich eines Grundstücks Rauch. Ursächlich hierfür war vermutlich ein eingeschaltetes Elektroheizgerät, das einen Brand im Inneren der Hütte auslöste.

Durch das Feuer wurden Teile der Holzvertäfelung sowie der Holzboden der Hütte beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Dörpen, die mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Erkenntnissen wird von einem technischen Defekt am Heizgerät ausgegangen. Das Einfamilienhaus auf dem Grundstück blieb unbeschädigt. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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