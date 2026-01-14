PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Hoher Sachschaden durch Vandalismus mit Böllern an Silvester - Polizei sucht Zeugen -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

In der Nacht von Silvester auf Neujahr ist es am Eiserfelder Südkreisel (Ecke Sparkasse Eiserfeld) zu einer Sachbeschädigung durch Böller gekommen. Dabei soll ein hoher Sachschaden entstanden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugenhin-weisen.

Ein Zeuge zeigte die Tat am 06. Januar bei der Polizei an. Demnach hatte sich eine größere Personengruppe zum Jahreswechsel an dem Kreisel aufgehalten. Gegen ca. 00:10 Uhr sollen dann vermutlich mehrere Personen in Richtung der Kreiselmitte gelaufen sein. Dort entzündeten sie offensichtlich mehrere Böller, die kurz danach detonierten. Dabei sollen auch Plastikteile umhergeflogen sein. Aus der Personengruppe sei laut gejohlt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei um die angezeigte Sachbeschädigung handelte. Den Ermittlern liegt diesbezüglich Videomaterial vor.

Von den Personen, die zur Kreiselmitte gelaufen waren, können zwei junge Männer wie folgt beschrieben werden:

1. Person:

   -ca. 17 bis 18 Jahre alt
   -braune, glatte, kurze Haare
   -ca. 170 cm groß, schlanke Statur
   -südländischer Phänotypus

2. Person:

   -ca. 18 Jahre alt
   -schwarze, lockige Haare
   -ca. 170 - 175 cm groß, ebenfalls schlanke Statur
   -südländischer Phänotypus

Der Sachschaden wurde bei der Anzeigenerstattung auf über 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

