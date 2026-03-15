Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäusern

Emsbüren (ots)

Am Samstag, 14. März 2026, kam es in Emsbüren zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Straße Am Lohbach Zugang zu einem Grundstück und öffneten gewaltsam ein Fenster, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume im Erdgeschoss, Obergeschoss sowie im Keller nach Wertgegenständen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Bereits zwischen 10:15 Uhr und 21:00 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch im Brunnenweg. Dort verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Wohnhaus. Anschließend wurden nahezu alle Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet, die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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