Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Samstag, 14. März 2026, 00:00 Uhr, und Sonntag, 15. März 2026, 12:00 Uhr, kam es in Nordhorn an der Altendorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Altendorfer Straße in Richtung Holzstraße. Dabei beschädigte er vermutlich beim Vorbeifahren aufgrund unzureichenden seitlichen Abstands einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW Golf in Höhe der Hausnummer 20.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell