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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrunkener Lkw-Fahrer gestoppt: Aufmerksame Autofahrerin verhindert möglicherweise Schlimmeres

Meppen (ots)

Während viele Menschen am Sonntagmorgen (15. März 2026) auf dem Weg zum Bäcker oder zum Frühstückstisch waren, war ein 42-jähriger Lkw-Fahrer mit über zwei Promille Alkohol im Blut mit einem Sattelzug im Meppener Stadtgebiet unterwegs.

Gegen 08:25 Uhr meldete eine aufmerksame 39-jährige Autofahrerin der Polizei einen Lkw, der von der Straße Zur Schleuse über die Schwefinger Straße in Richtung Dieselstraße fuhr und dabei durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Nach ihren Angaben fuhr das Fahrzeug mehrfach in Schlangenlinien, geriet teilweise über den Grünstreifen der Fahrbahnbegrenzung und leitete zwischenzeitlich grundlos eine starke Bremsung ein. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt nur noch mit Schrittgeschwindigkeit fort.

Polizeibeamte konnten den Lkw schließlich auf der Dieselstraße in Höhe eines Entsorgungsunternehmens stoppen und kontrollieren. Beim 42-jährigen Fahrer stellten sie deutlichen Alkoholgeruch sowie einen unsicheren Gang fest.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,11 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Beamten seinen Führerschein sowie den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei betont: Durch das umsichtige Handeln der Zeugin konnte möglicherweise eine erhebliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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