Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erfolgreicher Abschluss der Grundausbildung bei der Feuerwehr

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Landkreis Oldenburg (ots)

An der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Ganderkesee konnte heute der vierte Grundlehrgang nach der neuen Modularen Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen werden. Damit stehen den Ortsfeuerwehren im Landkreis Oldenburg ab sofort 35 neue einsatzfähige Mitglieder zur Verfügung.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben in den vergangenen Wochen die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten für den Feuerwehrdienst erlernt. Dazu gehörten unter anderem die Grundlagen der Brand- und Löschlehre, die korrekten Funktionen innerhalb einer Fahrzeugbesatzung sowie der fachgerechte Aufbau und die strukturierte Durchführung eines Löschangriffs.

Mit dem erfolgreichen Abschluss leisten die neuen Feuerwehrmitglieder einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit in den Gemeinden des Landkreises Oldenburg. Ihr Engagement stärkt das Ehrenamt und sichert die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren vor Ort.

Herzlichen Glückwunsch an alle Absolventinnen und Absolventen zu dieser Leistung! Für die zukünftigen Aufgaben wünscht die Kreisfeuerwehr Oldenburg viel Erfolg und weiterhin viel Freude in diesem wichtigen und erfüllenden Ehrenamt.

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