Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte

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Kirchseelte (ots)

Am vergangenen Freitag fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kirch- und Klosterseelte im Feuerwehrhaus Kirchseelte statt. Ortsbrandmeister Matthias Wolpmann durfte neben den aktiven Mitgliedern auch die Seniorenabteilung sowie zahlreiche Gäste aus Feuerwehr und Politik begrüßen.

In seinem ausführlichen Jahresbericht blickte Ortsbrandmeister Matthias Wolpmann auf ein insgesamt eher einsatzruhiges Jahr 2025 zurück, das dennoch von zahlreichen Veränderungen und intensiver Arbeit geprägt war. Insgesamt verzeichnete die Feuerwehr 13 Einsätze, darunter vier Brandeinsätze, vier technische Hilfeleistungen, zwei Alarmübungen sowie drei Verkehrssicherungen. Besonders in Erinnerung geblieben seien eine Gasausströmung in einem Wohngebäude sowie ein AED-Einsatz aufgrund eines Atemstillstands, der glücklicherweise glimpflich ausging. Auffällig sei zudem gewesen, dass es im vergangenen Jahr keine wetterbedingten Einsätze gab.

Die vergleichsweise ruhige Einsatzlage wurde gezielt für Ausbildung und organisatorische Weiterentwicklung genutzt. Nach personellen Veränderungen im Ortskommando galt es, neue Strukturen zu festigen und die Zusammenarbeit weiter zu stärken. Ein besonderer Fokus lag auf der Ausbildung, insbesondere im Umgang mit dem neuen Löschgruppenfahrzeug LF 10 sowie neuen Ausrüstungsgegenständen und der Vertiefung von Erste-Hilfe-Kenntnissen, etwa im Umgang mit dem AED.

Ein Höhepunkt des Jahres war die feierliche Übergabe des neuen LF 10, die als gelungene Veranstaltung in Erinnerung bleiben wird. Darüber hinaus wurde die Kameradschaft bei zahlreichen Veranstaltungen gepflegt, etwa beim Osterfeuer, einer Fahrradtour mit anschließendem Grillen, dem Laternelaufen, der Kranzniederlegung am Volkstrauertag sowie einer gemeinsamen Weihnachtsfeier.

Positiv entwickelte sich auch der Personalbestand der Feuerwehr. Zum Jahresende zählte die Ortswehr 45 aktive Mitglieder, 13 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr sowie 13 Senioren, was insgesamt 71 Mitglieder ergibt. Besonders erfreulich sei die Aufnahme neuer Mitglieder sowie die Gewinnung von Nachwuchskräften aus der Jugendfeuerwehr gewesen.

Abschließend dankte Wolpmann allen Kameradinnen und Kameraden für ihr Engagement, Disziplin und die gute Zusammenarbeit sowie den Familien für ihre Unterstützung im Hintergrund.

Atemschutzwart Nico Timke berichtete von aktuell 18 aktiven Atemschutzgeräteträgern. Im vergangenen Jahr wurden zwei Übungen in der Atemschutzübungsanlage durchgeführt sowie an einer Atemschutzübung auf Samtgemeindeebene teilgenommen. Zudem kam es zu einem Einsatz unter Atemschutz.

Gruppenführer Marcus Hüneke zog eine positive Bilanz der Ausbildungsdienste: Rund 50 Termine wurden durchgeführt. Thematische Schwerpunkte waren unter anderem die Feuerwehr-Dienstvorschrift 3 (FWDV 3), intensive Schulungen am neuen LF 10 sowie das Thema Belüftung mit dem neu angeschafften Hochleistungslüfter.

Jugendfeuerwehrwart Martin Grubert berichtete von zahlreichen Aktivitäten der Nachwuchsabteilung. Neben der Tannenbaumsammelaktion und dem Osterfeuer stellte das Zeltlager des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes in Delmenhorst ein besonderes Highlight dar. Zudem unterstützte die Jugendfeuerwehr gemeinsam mit der Kinderfeuerwehr beim Jubiläum der Feuerwehr Groß Ippener und übernahm dort die Kinderbetreuung.

Die Seniorenabteilung nahm aktiv an den gesellschaftlichen Veranstaltungen teil, wie die Seniorensprecher Helmut Hüneke und Walter Wulferding berichteten. Beide wurden im Anschluss mit einem Präsent aus ihren Ämtern verabschiedet.

Ein besonderer Punkt der Versammlung waren die Beförderungen und Ehrungen. Aufgrund der neuen Feuerwehrverordnung wurden alle Mitglieder der Ortsfeuerwehr entsprechend mit neuen Dienstgraden versehen.

Im Rahmen der Ehrungen wurde Ineke Weitfeld-Bölts für ihre 25-jährige Mitgliedschaft von Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel ausgezeichnet.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrens ging in seinem Grußwort auf zahlreiche Veränderungen und Neuerungen innerhalb der Kreisfeuerwehr ein.

Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl informierte über den aktuellen Stand zum geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Prinzhöfte sowie über die bevorstehende Anschaffung eines neuen LF 20 für die Ortsfeuerwehr Harpstedt. Zudem kündigte er an, dass im kommenden Jahr eine neue Uniform eingeführt wird.

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