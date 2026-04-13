Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Glut aus Feuertonne verursachte nach aktuellen Kenntnissen Flächenbrand -#polsiwi

Bad Berleburg (ots)

Am Samstag ist es im Homrighäuser Weg zu einem Flächenbrand gekommen. Betroffen war eine Grünfläche mit Baumbestand.

Die Feuerwehr aus Bad Berleburg wurde von mehreren Löschgruppen weiterer Ort-steile unterstützt und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Insgesamt war eine Fläche von ca. 1.000 Quadratmetern betroffen. Der Feuerschaden dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich liegen.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte ermitteln, dass der Brand nach bisherigen Erkenntnissen durch Funkenflug entstanden sein dürfte, der aus einer Feuertonne eines nahegelegenen Grundstückes herrührte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell