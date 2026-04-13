Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauen Kupferkabel von Baustelle -polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Freitag (10. April) erhielt die Polizei Kenntnis über einen Kupferkabeldiebstahl von einer Baustelle im Bereich der Hinterstraße.

Der oder die unbekannten Täter schlugen im Tatzeitraum zwischen Karfreitag (03. April) und dem 10.04.2026 zu. Dabei entwendeten die Täter drei Kabelstränge von jeweils 25 Meter Länge. Der Beuteschaden dürfte bei ca. 2.400 Euro liegen. Die Täter müssen ein entsprechendes Fahrzeug zum Abtransport der Beute benutzt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02732 / 909-0 entgegen.

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