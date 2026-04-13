Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Mehrfamilienhaus -#polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit von Freitagabend (10. April) bis Samstagmorgen sind ein oder mehrere Täter in eine Wohnung in der Kolberger Straße eingebrochen. Bei dem Haus handelt es sich um ein Mehrparteienhaus. Die Eindringlinge öffneten gewaltsam eine Wohnung im Obergeschoss des Gebäudes. Nach ersten Angaben klauten die Unbekannten einen Computer der Marke Dell und beschädigten mutwillig ein Fernsehgerät.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.

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