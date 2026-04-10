Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlicher Verkehrsunfall Hilchenbach-Dahlbruch - Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt - "laute Musik" war eine entscheidende Spur -#polsiwi

Siegen/Kreuztal/Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Gestern (09. April) hat die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein berichtet, dass ein Ermittlungsteam in Sachen des tödlichen Verkehrsunfalles in Hilchenbach-Dahlbruch vom 06.04.2026 eine heiße Spur hatte:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/toedlicher-verkehrsunfall-hilchenbach-dahlbruch-polizei-geht-heisser-spur-nach

Die abschließenden Ergebnisse zur Untersuchung des mutmaßlichen Unfallwagens stehen noch aus. Das Verkehrskommissariat hatte in der Folge einen 18-jährigen Mann als möglichen Fahrer dieses Pkw ermitteln können. Beamte nahmen am gestrigen Mittag (09. April) den 18-Jährigen zunächst vorläufig fest. Die konkreten Ermittlungen hierzu dauern seit gestern an und laufen weiterhin auf Hochtouren. Die Ermittlungsarbeit erstreckt sich auch auf die Identifizierung der weiteren Fahrzeuginsassen.

Bereits am Unfallabend lagen erste Erkenntnisse auf einen silbergrauen Opel Astra vor, der im Bereich Stift Kepel rund drei Minuten vor dem Unfallzeitpunkt gesichtet wurde. Dabei fiel unter anderem die laute Musik auf, die aus dem Wagen drang. Diese Musik war ein entscheidender Puzzlestein. Zunächst konnte die Sprache des Liedtextes ermittelt werden (aus dem osteuropäischen Bereich) und mit diesen Erkenntnissen konnte eine weitere entscheidende Einschränkung auf die potenziellen Insassen beziehungsweise den potenziellen Fahrzeughalter erfolgen. Diese Eingrenzung hatte zur Folge, dass die Beamten am gestrigen Tag direkt bei der richtigen Halteradresse nachforschten.

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht und fahrlässiger Tötung ermittelt. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

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