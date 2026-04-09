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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Tödlicher Verkehrsunfall Hilchenbach-Dahlbruch: Polizei geht heißer Spur nach -#polsiwi

Siegen/Kreuztal/Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am Abend des Ostermontages ist es in Hilchenbach-Dahlbruch zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei berichtete bereits hierzu:

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/nach-toedlichem-verkehrsunfall-polizei-sucht-fluechtigen-unfallfahrer

Seitdem laufen die polizeilichen Ermittlungen nach dem unfallflüchtigen Fahrzeug und deren Insassen auf Hochtouren. Die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein hat zum Abarbeiten der Spuren eine Ermittlungskommission unter Federführung der Direktion Verkehr eingerichtet. Möglicherweise könnte eine heiße Spur nun zu einem ersten Durchbruch geführt haben. In das Visier des Ermittlungsteams geriet nun ein konkretes Fahrzeug. Dieser Pkw wurde am heutigen späten Vormittag sichergestellt und muss nun kriminaltechnisch auf entsprechende Unfallspuren untersucht werden. Parallel dazu laufen die Ermittlungen nach den Fahrzeuginsassen weiter.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine weiteren Detailangaben erfolgen, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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