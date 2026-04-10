PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bei Verkehrskontrolle: Polizei stellt Pkw mit über 250 Liter transportiertem Kraftstoff sicher und sucht nun nach möglichen Tatorten mit Kraftstoffdiebstahl -#polsiwi

Bad Laasphe / Bad Berleburg-Dotzlar (ots)

Kurz nach Mitternacht am heutigen Freitag (10. April) hat eine Polizeistreife der Wache Bad Berleburg einen Ford Mondeo kontrolliert. Letztlich stellten die Beamten den Wagen samt einer größeren Menge an transportiertem Kraftstoff sicher. Die Ordnungshüter vermuten einen oder mehrere Kraftstoffdiebstähle.

Gegen 00:35 Uhr fiel den Beamten ein Ford Mondeo auf der Landstraße L 718 zwischen Bad Laasphe und Bad Berleburg-Dotzlar mit defektem Rücklicht auf. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle entdecken die Polizisten zunächst, dass an dem Ford gefälschte Hauptuntersuchungsplaketten befestigt waren. Der 51-jährige Fahrer konnte dazu keine plausible Erklärung abgeben. Die Kontrolle des Fahrzeuginneren förderte dann mehrere Kanister und Behältnisse mit Kraftstoff zu Tage. Ersten Schätzungen zur Folge dürfte es sich um mehr als 250 Liter handeln. Dazu befanden sich im Wagen noch Gerätschaften, mit denen man Kraftstoff aus Fahrzeugtanks abzapfen kann.

Der 51-Jährige konnte auch hier keine plausiblen Erklärungen für den Transport und die Eigentumsverhältnisse des Kraftstoffes machen. Da der Verdacht des Kraftstoffdiebstahls bestand, stellten die Beamten den Mondeo samt Fracht sicher. Den Mann nahmen die Polizisten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Polizeiwache nach Siegen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Kraftstoffdiebstahls. Zeugen bzw. Opfer von Kraftstoffdiebstählen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02751 / 909 -0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 11:01

    POL-SI: Diebe klauen Arbeitsgeräte von Transporterladefläche -#polsiwi

    Siegen-Eiserfeld (ots) - Am gestrigen Donnerstagmorgen ist es in der Eisenhutstraße zu einem Diebstahl von mehreren Arbeitsgeräten gekommen. Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes waren gegen 11:00 Uhr mit "Grünarbeiten" beschäftigt. Auf dem abgestellten Transporter lagen noch zwei Arbeitsgeräte. Diese wurden von einem oder mehreren unbekannten Tätern ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 15:16

    POL-SI: Tödlicher Verkehrsunfall Hilchenbach-Dahlbruch: Polizei geht heißer Spur nach -#polsiwi

    Siegen/Kreuztal/Hilchenbach-Dahlbruch (ots) - Am Abend des Ostermontages ist es in Hilchenbach-Dahlbruch zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei berichtete bereits hierzu: https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/nach-toedlichem-verkehrsunfall-polizei-sucht-fluechtigen-unfallfahrer Seitdem laufen die polizeilichen Ermittlungen nach dem ...

    mehr
  • 09.04.2026 – 11:50

    POL-SI: Diebe sahen es auf Baustellengeräte ab -#polsiwi

    Siegen (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (08. April) haben es unbekannte Täter auf ein abgestelltes Baustellenfahrzeug abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Baustellenfahrzeugt, ein Pritschenwagen, in der Liegnitzer Straße geparkt. Auf der Ladefläche befanden sich unter anderem ein Hydraulikhammer sowie eine Rüttelplatte. Diese waren lediglich durch ein Transportnetz gesichert. Die Diebe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren