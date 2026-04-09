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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe sahen es auf Baustellengeräte ab -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (08. April) haben es unbekannte Täter auf ein abgestelltes Baustellenfahrzeug abgesehen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war das Baustellenfahrzeugt, ein Pritschenwagen, in der Liegnitzer Straße geparkt. Auf der Ladefläche befanden sich unter anderem ein Hydraulikhammer sowie eine Rüttelplatte. Diese waren lediglich durch ein Transportnetz gesichert. Die Diebe entwendeten diese beiden Arbeitsgeräte. Die Tat war in den späteren Abendstunden (bis 23:15 Uhr) entdeckt worden. Der genaue tatzeitraum steht derzeit ebenso wenig fest wie der Wert der entwendeten Maschinen.

Aufgrund der erbeuteten Gegenstände muss der Abtransport mit einem entsprechenden Fahrzeug erfolgt sein. Die Kriminalpolizei fragt nun: "Gibt es Zeugen, die die Tat oder das Verstauen der Gegenstände in ein anderes Fahrzeug beobachtet haben?" Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02732 / 909-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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