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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Diebe klauen Arbeitsgeräte von Transporterladefläche -#polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Am gestrigen Donnerstagmorgen ist es in der Eisenhutstraße zu einem Diebstahl von mehreren Arbeitsgeräten gekommen.

Mitarbeiter des städtischen Grünflächenamtes waren gegen 11:00 Uhr mit "Grünarbeiten" beschäftigt. Auf dem abgestellten Transporter lagen noch zwei Arbeitsgeräte. Diese wurden von einem oder mehreren unbekannten Tätern entwendet. Bei dem Diebesgut handelte es sich um einen Laubbläser und eine Heckenschere, beides von der Marke Stihl. Die Geräte hatten einen vierstelligen Euro-Wert.

Die Kriminalpolizei hat die weitere Ermittlung übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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