Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 33-jähriger Dieb dank aufmerksamen Zeugen gestellt -#polsiwi

Kreuztal-Eichen (ots)

In den heutigen frühen Morgenstunden (09. April) ist ein 33-Jähriger dank eines aufmerksamen Zeitungsboten durch die Polizei gestellt worden, nachdem er zuvor ein fremdes parkendes Fahrzeug durchwühlt hatte.

Gegen kurz vor 04:00 Uhr meldete sich der 54-jährige Zeitungsausträger per Notruf bei der Polizei. Er machte Angaben zu einem verdächtigen Mann, der sich im Bereich "Am Sonnenhang" an einem geparkten VW Touran zu schaffen gemacht habe. Eine Polizeistreife, die nach dem Verdächtigen fahndete, konnte ihn schließlich in der Bockenbachstraße antreffen. Es handelte sich um einen 33-Jährigen, der bereits in der Vergangenheit durch Diebstahlsdelikte aufgefallen war. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person sowie der von ihm mitgeführten Taschen förderten die Beamten unter anderem Bargeld, verschiedene Sonnenbrillen, eine goldfarbene Armbanduhr sowie zahlreiche Feuerzeuge zu Tage. Da der Verdacht bestand, dass diese Gegenstände allesamt aus Diebstahlsdelikten stammen könnten, stellten die Polizisten diese sicher. Der 33-Jährige wurde mit zur Polizeiwache nach Siegen genommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Zwischenzeitlich ging heute Morgen eine weitere Anzeige über einen Diebstahl aus einem Pkw in der Eichener Schulstraße bei der Kreuztaler Polizei ein, der vermutlich auf das Konto des 33-Jährigen gehen dürfte. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die Ermittler bitten mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

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