Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Mehrere hundert Meter Kupferkabel von Baustelle geklaut -#polsiwi

Burbach-Gilsbach (ots)

Über Ostern haben unbekannte Täter mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet.

Die Kabel verbanden mehrere Verteilerkästen der Baustelle am Landeskroner Weiher unterhalb der Bundesautobahn A 45. Zu dem eigentlichen Tatort gelangt man über einen Waldweg, der von der Landstraße L 723 zwischen den Ortschaften Wilden und Gilsbach abzweigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Gründonnerstagabend (03. April) und Dienstagmorgen (07. April). Während dieser Zeit fanden auch keine Bauarbeiten statt. Aufgrund der Menge des erbeuteten Kabels müssen die Täter den Abtransport mit einem oder mehreren Fahrzeugen durchgeführt haben.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Hinweise unter der Rufnummer 0271/7099-0 mitzuteilen.

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