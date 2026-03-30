Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt gesucht

Paderborn (ots)

(md) In der Paderborner Innenstadt kam es Samstagnacht zu zwei gefährlichen Körperverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich der Königsplatzes gerieten am 29. März gegen 4.39 Uhr ein 22 Jahre alter Mann und sein Begleiter mit drei Personen in Streit, mit denen es zuvor in der Marienstraße an einem Club bereits Auseinandersetzungen gegeben hatte. Eine Person der Gruppe hatte den jungen Mann dann beleidigt, bevor er laut Aussage des Begleiters mit einer Eisenstange auf ihn einschlug.

Die Gruppe floh anschließend Richtung Königsplatz, der junge Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Person mit der Eisenstange trug ein weißes Oberteil, schwarze Locken und hatte eine Träne im Gesicht tätowiert. Die zweite Person war ungefähr 1,64 Meter groß, trug einen weißen Pullover, schwarze Jeans und war ungefähr 18 Jahre alt. Die dritte Person war dunkel gekleidet, das Gesicht war durch ein Tuch verdeckt.

Während der Anzeigenaufnahme meldeten sich zwei weitere Männer, die ebenfalls Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden waren. Gegen 4.38 Uhr war ein 22-jähriger Mann zusammen mit seinem 20 Jahre alten Begleiter vor einem Club in der Marienstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe aus fünf südländisch aussehenden Männern geraten.

Im Lauf des Konflikts schlugen zwei bis drei Personen der Gruppe zunächst Fäusten und dann nach ersten Erkenntnissen mit einer Eisenstange auf die beiden jungen Männer ein.

Die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung, eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ergebnislos. Die beiden verletzten jungen Männer wurden leichtverletzt behandelt. Sie beschreiben die beiden Angreifer aus der Gruppe als südländisch aussehend. Die Person, die den 22 Jahre alten Mann anging, war 1,80 Meter groß, trug eine Lederjacke und schwarze Jeans. Die andere Person, die den 20 Jahre alten Mann angegriffen hatte, trug eine weiße Jacke, schwarze Locken und hatte eine Träne im Gesicht tätowiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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