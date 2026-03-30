PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung in der Innenstadt gesucht

Paderborn (ots)

(md) In der Paderborner Innenstadt kam es Samstagnacht zu zwei gefährlichen Körperverletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Bereich der Königsplatzes gerieten am 29. März gegen 4.39 Uhr ein 22 Jahre alter Mann und sein Begleiter mit drei Personen in Streit, mit denen es zuvor in der Marienstraße an einem Club bereits Auseinandersetzungen gegeben hatte. Eine Person der Gruppe hatte den jungen Mann dann beleidigt, bevor er laut Aussage des Begleiters mit einer Eisenstange auf ihn einschlug.

Die Gruppe floh anschließend Richtung Königsplatz, der junge Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei nach den Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Person mit der Eisenstange trug ein weißes Oberteil, schwarze Locken und hatte eine Träne im Gesicht tätowiert. Die zweite Person war ungefähr 1,64 Meter groß, trug einen weißen Pullover, schwarze Jeans und war ungefähr 18 Jahre alt. Die dritte Person war dunkel gekleidet, das Gesicht war durch ein Tuch verdeckt.

Während der Anzeigenaufnahme meldeten sich zwei weitere Männer, die ebenfalls Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden waren. Gegen 4.38 Uhr war ein 22-jähriger Mann zusammen mit seinem 20 Jahre alten Begleiter vor einem Club in der Marienstraße zunächst in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Gruppe aus fünf südländisch aussehenden Männern geraten.

Im Lauf des Konflikts schlugen zwei bis drei Personen der Gruppe zunächst Fäusten und dann nach ersten Erkenntnissen mit einer Eisenstange auf die beiden jungen Männer ein.

Die Tatverdächtigen flohen in unbekannte Richtung, eine Fahndung der Polizei im Nahbereich verlief ergebnislos. Die beiden verletzten jungen Männer wurden leichtverletzt behandelt. Sie beschreiben die beiden Angreifer aus der Gruppe als südländisch aussehend. Die Person, die den 22 Jahre alten Mann anging, war 1,80 Meter groß, trug eine Lederjacke und schwarze Jeans. Die andere Person, die den 20 Jahre alten Mann angegriffen hatte, trug eine weiße Jacke, schwarze Locken und hatte eine Träne im Gesicht tätowiert.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 30.03.2026 – 09:10

    POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

    Delbrück (ots) - (md) An der Delbrücker Wittmundstraße kam es am Samstag, 28. März, zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Bei seiner Rückkehr am Samstagabend stellte das Bewohnerehepaar die offenstehende und beschädigte Terassentür fest. Der oder die Täter waren so ins Haus gelangt und hatten die Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute flohen sie ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:10

    POL-PB: Einbrecher wird erwischt und flüchtet - Zeugen gesucht

    Paderborn (ots) - (md) Am Samstagabend, 28. März, überraschte eine 61 Jahre alte Frau einen Einbrecher in einem Haus an der Pontanusstraße, der daraufhin flüchtetet. Die Frau wollte gegen 20.00 Uhr im Haus ihrer Mutter nach dem Rechten sehen, als sie im Wohnzimmer auf einen unbekannten Mann traf, der daraufhin durch ein offenstehendes Küchenfenster, durch welches er sich nach ersten Ermittlungen auch Zugang ...

    mehr
  • 30.03.2026 – 09:09

    POL-PB: Polizei warnt vor Wild: Ausweichmanöver endet vor Baum

    Paderborn-Wewer (ots) - (md) Am Sonntag, 29. März, kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der K37 in Paderborn-Wewer. Ein Lkw-Fahrer wollte einem Reh ausweichen und fuhr in der Folge gegen einen Baum. Der 42-jährige war mit seinem Fahrzeug auf der K37 von Wewer in Richtung Oberntudorf unterwegs. Er wollte laut eigener Aussage einem Reh, das von links die Straße querte, ausweichen. Dabei kam er nach rechts von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren