Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei warnt vor Wild: Ausweichmanöver endet vor Baum

Paderborn-Wewer (ots)

(md) Am Sonntag, 29. März, kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Alleinunfall auf der K37 in Paderborn-Wewer. Ein Lkw-Fahrer wollte einem Reh ausweichen und fuhr in der Folge gegen einen Baum.

Der 42-jährige war mit seinem Fahrzeug auf der K37 von Wewer in Richtung Oberntudorf unterwegs. Er wollte laut eigener Aussage einem Reh, das von links die Straße querte, ausweichen. Dabei kam er nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum.

Der Mann verletzte sich bei dem Ausweichmanöver leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Gefahren durch Wildwechsel hin, welche durch entsprechende Verkehrszeichen an besonders betroffenen Strecken gekennzeichnet sind. Autofahrer sollten an unübersichtlichen Wald- und Feldrändern die Geschwindigkeit reduzieren. Wild ist speziell in der Morgen- und Abenddämmerung aktiv. Sollte ein Tier am Straßenrand stehen, dann gilt abblenden, hupen, bremsen und Lenkrad festhalten. Da es Herdentiere sind, ist mit weiteren Tieren zu rechnen. Autofahrer sollten nicht unkontrolliert ausweichen und lieber einen Schaden am Auto durch den Aufprall auf das Wild akzeptieren. Ein Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr oder einem Baum am Straßenrand kann schlimmere Folgen haben.

Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, müssen Autofahrer das Warnlicht einschalten und ein Warndreieck aufstellen. Dabei müssen sie eine Warnweste tragen, sich danach an sicherer Stelle am Straßenrand aufhalten und die Polizei über den Notruf 110 informieren. Nur bei einer Unfallaufnahme durch die Polizei erstatten Versicherungen die entstanden Schäden. Die Behörde informiert zudem den zuständigen Jäger, der sich um das getötete, verletzte oder geflüchtete Tier kümmert.

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