Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall auf der B68 mit vier Verletzten

Borchen-Dörenhagen (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der B68 mit dem Maiweg bei Borchen-Dörenhagen haben sich am Donnerstagvormittag, 26. März, drei Verkehrsteilnehmer leichte und einer schwere Verletzungen zugezogen.

Die 79-jährige Fahrerin eines Mazda war gegen 08.55 Uhr auf dem Maiweg von Iggenhausen kommend in Richtung Dörenhagen unterwegs. Obwohl an dieser Stelle nur das Rechtsabbiegen erlaubt ist, wollte sie die B68 geradeaus überqueren. Dabei übersah die Frau einen Audi, in dem ein 62-Jähriger auf der Bundesstraße von Lichtenau aus in Richtung Paderborn fuhr. Beide Autos stießen zusammen. Das Trümmerfeld erstreckte sich über beide Fahrbahnen.

Der Fahrer des Audis und ein 26-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ein weiterer 29-jähriger Beifahrer verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Gleiches gilt für die 79-jährige Mazdafahrerin, die mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B68 für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab.

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