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Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannter beschießt Zehnjährige mit Wasserpistole - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Eine zehnjährige Fahrradfahrerin soll am frühen Montagnachmittag, 23. März, auf der Römerstraße in Paderborn-Elsen von einem unbekannten Autofahrer vermutlich mit einer Wasserpistole mit Wasser beschossen worden sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Das Mädchen fuhr gegen 13.40 Uhr in Richtung Elsen, als ihr auf Höhe der Bushaltestelle - laut eigener Aussage - ein weißes Cabrio entgegenkam. Plötzlich habe sie aus dem Cabrio heraus ein Wasserstrahl im Gesicht getroffen. Da das Mädchen eine Brille getragen habe, konnte sie nichts mehr sehen, aber einen Sturz noch verhindern.

Der Fahrer und eine weitere Person im Cabrio, vermutlich eine Frau, sollen laut gelacht haben und dann weitergefahren sein. Der Fahrer soll einen Dreitagebart und ein weißes T-Shirt getragen sowie schwarze, krause Haare gehabt haben. Das Kennzeichen des Autos ist dem Mädchen nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem weißen Cabrio sowie zu den Insassen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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