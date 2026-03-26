Polizei Paderborn

POL-PB: Mann verletzt sich schwer bei Arbeitsunfall

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwochmorgen, 25. März hat sich ein 63 Jahre alter Mann gegen 8.00 Uhr bei einem Arbeitsunfall an der Anschrift im Oberen Feld in Paderborn bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann arbeitete mit einem Kollegen nach ersten Erkenntnissen auf einem Baugerüst, als er augenscheinlich aus bislang ungeklärter Ursache herunterstürzte. Sein Kollege hatte lediglich den Aufprall akustisch wahrgenommen, bevor er Erste Hilfe leistetet und den Rettungsdienst alarmierte.

Der Verletzte kam schwerverletzt in ein Paderborner Krankenhaus, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

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