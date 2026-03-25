Polizei Paderborn

POL-PB: Dachstuhl brennt zweimal - Fahrlässige Brandstiftung als Auslöser

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Fahrlässige Brandstiftung ist mutmaßlich der Auslöser für zwei Brände, die im Verlaufe des Dienstags, 24. März, in einem Neubau an der Rosenstraße in Bad Lippspringe einen Dachstuhl zerstört haben. Das ergaben die Untersuchungen der Brandermittler der Polizei Paderborn.

Gegen 16.40 Uhr wurde die Polizei wegen des Brandgeschehens alarmiert. Die Feuerwehren aus Bad Lippspringe und Marienloh waren bei Eintreffen der Beamten bereits dabei, das Feuer, das sich zu der Zeit erst in einem kleinen Teil des Dachstuhls ausgebreitet hatte, zu löschen.

Gegen 22.05 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass der Dachstuhl nun in Vollbrand stehen würde. Auslöser waren vermutlich Glutnester aus dem vorherigen Feuer am Nachmittag. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Nacht. Der Dachstuhl wurde komplett zerstört. Der Gesamtschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

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