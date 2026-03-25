Polizei Paderborn

POL-PB: Zweimal nach Verkehrsunfällen auf der B1 von der Unfallstelle geflüchtet - Polizei nimmt zwei Autofahrer vorläufig fest

Paderborn (ots)

(mh) Ein Autofahrer und sein Beifahrer haben am Dienstagabend, 24. März, auf der B1 zwischen Bad Lippspringe und Paderborn zwei Auffahrunfälle verursacht. Beide Male flohen die Männer zunächst vom Unfallort. Die Polizei konnte sie schließlich auf einem Rastplatz der Autobahn 33 vorläufig festnehmen.

Der 50-jährige Fahrer eines VW Passats fuhr gegen 19.00 von Bad Lippspringe aus kommend auf der Abfahrt der B1 in Richtung Diebesweg. Eine vor ihm fahrende 43-Jährige in einem BMW X2 musste verkehrsbedingt bremsen. Der 50-Jährige fuhr auf den BMW auf. Er und sein 51-jähriger Beifahrer stiegen zunächst aus und begutachteten den Unfall.

Dabei bedrängten sie die Frau verbal, nicht die Polizei zu rufen. Als die 43-Jährige dennoch darauf bestand, wurden die beiden Männer erst verbal aggressiv, stiegen dann zurück in den VW und entfernten sich - obwohl Zeugen noch versuchten, die Weiterfahrt zu verhindern - vom Unfallort. Die 43-Jährige alarmierte die Polizei und berichtete, dass der Fahrer und der Beifahrer des Passats die Position getauscht hätten, so dass der 51-Jährige nun hinter dem Steuer sitzen würde.

Gegen 19.15 Uhr meldete die 26-jährige Fahrerin eines Mazda 6 einen Auffahrunfall im Kreisel der B1 in Fahrtrichtung Paderborn-Elsen. Der Fahrer des Autos, ein VW Passat, habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Er sei direkt nach dem Zusammenstoß über die Anschlussstelle auf die A33 in Richtung Bielefeld geflüchtet.

Die Polizei entdeckte den Passat und die beiden Männer schließlich auf dem Rastplatz Lippesee. Sie hatten zwei elfjährige Jungen als weitere Beifahrer bei sich. Der 50- und der 51-Jährige, die beide in Detmold wohnen, wurden vorläufig festgenommen. Da der Verdacht auf Alkoholkonsum bestand, wurden ihnen auf der Poleiwache Paderborn Blutproben entnommen.

Zudem stellte sich heraus, dass der 50-Jährige, der vermutlich den ersten Unfall im Abfahrtsbereich der B1 verursacht hatte, nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt. Der VW Passat wurde sichergestellt. Die Kinder übergab die Polizei an die Mutter.

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