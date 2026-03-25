Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerverletzter Mann nach Arbeitsunfall auf Hof

Delbrück (ots)

(mh) Bei einem Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Hof am Jüdendamm in Delbrück hat sich ein 61-Jähriger am späten Dienstagnachmittag, 24. März, schwere Verletzungen zugezogen.

Der Mann führte gegen 17.40 Uhr mit einem Radlader arbeiten im hinteren Bereich des Hofs durch. Als er sich in der Nähe einer Betonhalterung befand, auf der zwei Baumstämme lagen, verrutschten diese und fielen auf das Lenkrad des Radladers. Dadurch zog sich der Mann Verletzungen an der Hand zu.

Der 61-Jährige konnte sich eigenständig aus dem Radlader befreien. Nachbarn alarmierten den Rettungsdienst. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Bochum.

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