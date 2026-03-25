Polizei Paderborn

POL-PB: Leichtverletztes Kind nach Unfall zwischen Radfahrer und LKW

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall zwischen einem LKW und einem zehnjährigen Fahrradfahrer im Kreuzungsbereich des Löffelmannwegs mit dem Fürstenweg in Paderborn hat sich das Kind am Dienstagnachmittag, 24. März, leichte Verletzungen zugezogen.

Der 41-jährige Fahrer des LKWs bog gegen 16.00 Uhr vom Löffelmannweg aus nach rechts auf den Fürstenweg in Richtung Schloß Neuhaus ab. Dabei übersah er wahrscheinlich den Jungen auf dem Fahrrad, der sich neben ihm befand und vorfahrtsberechtigt über die Kreuzung geradeaus in Richtung der Straße Ottilienquelle fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Junge zu Boden stürzte.

Durch aufmerksame Zeugen, konnte der 41-Jährige sein Fahrzeug noch rechtzeitig stoppen, so dass das Kind nicht unter den LKW geriet. Ein Rettungswagen brachte den Zehnjährigen zu vorsorglichen weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus.

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