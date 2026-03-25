Polizei Paderborn

POL-PB: Ergebnisse Schwerpunkteinsatz "Sichere Innenstadt"

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Paderborn (ots)

(md) Am gestrigen Mittwoch, 24. März führte die Paderborner Polizei zwischen 15.00 Uhr und 22.00 Uhr gemeinsam mit dem Ordnungsamt und der Ausländerbehörde einen Schwerpunkteinsatz zum Behördenschwerpunkt "Wir sind da - mit Sicherheit" in der Paderborner Innenstadt durch. Auch ein Paderborner Diensthundführer mit seinem Tier unterstützte die Maßnahme.

Die Einsatzkräfte legten besonderes Augenmerk auf den Bereich der Westenmauer, Brückengasse und den oberen Königsplatz. Außerdem bestreiften sie den gesamten Innenstadtbereich, das Paderquellgebiet, den Riemekepark und die Paderwiesen.

Während am Nachmittag vorwiegend Personen der örtlichen Trinkerszene anzutreffen waren, kontrollierte die Polizei am Abend zahlreiche Personen, die der hiesigen Betäubungsmittelszene zugeordnet werden konnten. Insgesamt kam es zu 50 Personenkontrollen, 14 Platzverweisen und sechs Beobachtungs- und Feststellungsberichten. Eine Strafanzeige schrieb die Polizei, da sie im Inneren der Toilettenanlage am Westerntor eine Tüte mit Diebesgut auffand.

Zwei Personen kamen vorläufig in Polizeigewahrsam. Die Beamtinnen und Beamten führten außerdem Personalfeststellungen durch.

Auf dem Rolandsweg stoppten die Kräfte einen Fahrzeugführer, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war und schrieben eine entsprechende Anzeige. Im Riemekepark hatte eine Person Kokain dabei, auch hier fertigte die Polizei die entsprechende Anzeige.

Auf der Bahnhofstraße führte ein syrischer Staatsangehöriger ein Auto und legte den Beamten einen gefälschten bulgarischen Führerschein vor. Das Resultat war eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Weiterhin schrieben die eingesetzten Kräfte neun Ordnungswidrigkeitenanzeigen und ahndeten sieben Verkehrsvergehen, unter anderem, weil Personen zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs waren.

Innerhalb des Behördenschwerpunkts 2026: "Wir sind da - mit Sicherheit in der Paderborner Innenstadt" legt die Polizei mit den örtlichen Ordnungsbehörden den Fokus auf Ordnungsstörungen und Straftaten - insbesondere Gewalt-, Betäubungsmittel- und Eigentumsdelikte. Ziel ist eine Aufhellung des Dunkelfelds, um so kriminelle Strukturen durch sichtbare Präsenz und gezielte Schwerpunkteinsätze zu zerschlagen.

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