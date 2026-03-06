Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zum zweiten Mal Blut abgeben müssen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 25-Jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, welcher am 05.03.2026 um 22:30 Uhr mit einem Mercedes-Benz in der Richard-Wagner-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einer Bekannten übergeben wurde. Der junge Mercedes-Fahrer trat bereits im September letzten Jahres ebenfalls wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss in Erscheinung. Nun kommt auf den 25-Jährigen erneut ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell