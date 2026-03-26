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Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstähle aus Rohbauten - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Wewer (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben aus Rohbauten in Paderborn-Wewer mehrere Meter Kupferkabel gestohlen. Betroffen waren zwischen Dienstag, 24. März, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 25. März, 08.00 Uhr, Neubauten an den Straßen Meerschlag und Seggenweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Diebe trennten die teilweise schon verlegten Kabel aus ihren Anschlüssen oder entfernten sie aus bereits verlegten Rohren. Zum Abtransport haben sie wahrscheinlich einen Wagen genutzt. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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