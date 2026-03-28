PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Schwerverletzter nach Überholvorgang

POL-PB: Ein Schwerverletzter nach Überholvorgang
  • Bild-Infos
  • Download

Delbrück (ots)

(mn)Am frühen Samstagnachmittag um 13:19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 41jähriger Mann aus Paderborn befuhr mit seinem Ford Fiesta die Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt. In Höhe Timmerdamm versuchte er, zwei vorausfahrende Pkw zu überholen. Ein 39jähriger Delbrücker, welcher sich mit mit seinem Mercedes vor dem Ford Fiesta befand, versuchte im gleichen Moment, seinen vorausfahrenden Pkw zu überholen, welcher in den Timmerdamm abbog. Hierbei übersah er offensichtlich den Pkw Ford, welcher sich schon im Überholvorgang befand und touchierte ihn leicht. Der Fahrer des Pkw Ford geriet beim Versuch den Unfall zu vermeiden nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 50m weit eine nasse Wiese und stieß frontal gegen einen Grundstücksbaum. Er wurde durch den Verkehrsunfall so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht wurde. Sein Pkw wurde mittels eines Abschleppdienstes von der Unfallstelle entfernt. An beiden Pkw und dem Baum entstand Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 08:47

    POL-PB: Technischer Defekt an Powerbank verursacht Brand

    Paderborn (ots) - (md) Am Donnerstag, 26. März, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Brand in einer Wohneinrichtung an der Pontanusstraße in Paderborn. Der Brand war in einem Spind im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen und durch die Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht worden. Auslöser war vermutlich der technische Defekt an einer Powerbank, die eine Mitarbeiterin im Spind der Einrichtung aufbewahrt ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 13:16

    POL-PB: Unfall auf der B68 mit vier Verletzten

    Borchen-Dörenhagen (ots) - (mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der B68 mit dem Maiweg bei Borchen-Dörenhagen haben sich am Donnerstagvormittag, 26. März, drei Verkehrsteilnehmer leichte und einer schwere Verletzungen zugezogen. Die 79-jährige Fahrerin eines Mazda war gegen 08.55 Uhr auf dem Maiweg von Iggenhausen kommend in Richtung Dörenhagen unterwegs. Obwohl an dieser Stelle nur das Rechtsabbiegen erlaubt ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 09:05

    POL-PB: Mann verletzt sich schwer bei Arbeitsunfall

    Paderborn (ots) - (md) Am Mittwochmorgen, 25. März hat sich ein 63 Jahre alter Mann gegen 8.00 Uhr bei einem Arbeitsunfall an der Anschrift im Oberen Feld in Paderborn bei einem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann arbeitete mit einem Kollegen nach ersten Erkenntnissen auf einem Baugerüst, als er augenscheinlich aus bislang ungeklärter Ursache herunterstürzte. Sein Kollege hatte lediglich den Aufprall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren