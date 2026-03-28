Polizei Paderborn

POL-PB: Ein Schwerverletzter nach Überholvorgang

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Delbrück (ots)

(mn)Am frühen Samstagnachmittag um 13:19 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwerverletzt wurde. Ein 41jähriger Mann aus Paderborn befuhr mit seinem Ford Fiesta die Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt. In Höhe Timmerdamm versuchte er, zwei vorausfahrende Pkw zu überholen. Ein 39jähriger Delbrücker, welcher sich mit mit seinem Mercedes vor dem Ford Fiesta befand, versuchte im gleichen Moment, seinen vorausfahrenden Pkw zu überholen, welcher in den Timmerdamm abbog. Hierbei übersah er offensichtlich den Pkw Ford, welcher sich schon im Überholvorgang befand und touchierte ihn leicht. Der Fahrer des Pkw Ford geriet beim Versuch den Unfall zu vermeiden nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 50m weit eine nasse Wiese und stieß frontal gegen einen Grundstücksbaum. Er wurde durch den Verkehrsunfall so stark verletzt, dass er in ein Krankenhaus verbracht wurde. Sein Pkw wurde mittels eines Abschleppdienstes von der Unfallstelle entfernt. An beiden Pkw und dem Baum entstand Sachschaden. Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

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