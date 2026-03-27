Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt an Powerbank verursacht Brand

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 26. März, kam es gegen 21.00 Uhr zu einem Brand in einer Wohneinrichtung an der Pontanusstraße in Paderborn.

Der Brand war in einem Spind im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen und durch die Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht worden. Auslöser war vermutlich der technische Defekt an einer Powerbank, die eine Mitarbeiterin im Spind der Einrichtung aufbewahrt hatte. Personen verletzten sich nicht.

Es entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell