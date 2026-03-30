Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher wird erwischt und flüchtet - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Samstagabend, 28. März, überraschte eine 61 Jahre alte Frau einen Einbrecher in einem Haus an der Pontanusstraße, der daraufhin flüchtetet.

Die Frau wollte gegen 20.00 Uhr im Haus ihrer Mutter nach dem Rechten sehen, als sie im Wohnzimmer auf einen unbekannten Mann traf, der daraufhin durch ein offenstehendes Küchenfenster, durch welches er sich nach ersten Ermittlungen auch Zugang verschafft hatte, flüchtetet. Die Frau folgte dem Mann und forderte ihn zum Stehenbleiben auf, jedoch ohne Erfolg. Er floh Richtung Abbestraße.

Eine sofort eingesetzte Nahbereichsfahndung der Polizei, bei der auch ein Diensthund eingesetzt war, verlief negativ.

Der potenzielle Einbrecher wird als männlich, circa 40 Jahre alt und ungefähr 167-170 Zentimeter groß beschrieben. Er sei korpulent gewesen und habe eher kurze Beine gehabt. Sein Gesicht war eher rundlich, er trug Brille und einen Drei-Tage-Bart. Der Mann war komplett schwarz gekleidet, die Jacke oder Weste habe eine Musterung durch verschiedene Arten von Stoffen gehabt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Die Polizei bietet kostenfrei Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Kontakte und Informationen gibts auf der Website der Paderborner Polizei: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

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