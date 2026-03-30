Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Delbrück (ots)

(md) An der Delbrücker Wittmundstraße kam es am Samstag, 28. März, zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei seiner Rückkehr am Samstagabend stellte das Bewohnerehepaar die offenstehende und beschädigte Terassentür fest. Der oder die Täter waren so ins Haus gelangt und hatten die Räume durchwühlt. Mit ihrer Beute flohen sie anschließend in unbekannte Richtung.

Es entstand Schaden in Höhe von 1.080 Euro. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

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