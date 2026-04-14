Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Polizei Hagen: Mann bei SEK-Einsatz in Siegen lebensgefährlich verletzt #polsiwi

Hagen/Netphen-Walpersdorf (ots)

Am Dienstag (14.04.) wurde ein polizeibekannter Mann bei einem SEK-Einsatz im Bereich Walpersdorf im Kreis Siegen-Wittgenstein lebensgefährlich verletzt. Hintergrund waren Durchsuchungsmaßnahmen aufgrund von Waffen- und Bedrohungsdelikten. Aufgrund von Erkenntnissen, dass der Tatverdächtige Zugang zu diversen Schusswaffen haben könnte, wurden Spezialeinsatzkräfte eingesetzt. In den frühen Morgenstunden fanden die geplanten Durchsuchungsmaßnahmen statt. Die Einsatzkräfte verschafften sich dabei Zutritt zu einem Wohnhaus, in dem sich der 40-Jährige aufhielt. Beim gewaltsamen Öffnen der Haustür wurde der 40-Jährige durch diese getroffen und im Bereich des Kopfes lebensgefährlich verletzt. Er kam umgehend in ein Krankenhaus. Aus Neutralitätsgründen hat eine Ermittlungskommission des Polizeipräsidiums Hagen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Siegen die weiteren Ermittlungen übernommen. (arn)

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