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Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher entwendet Geldbörse - #polsiwi

Siegen-Trupbach (ots)

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Montag (13. April) auf Dienstag bei einem Wohnungseinbruch eine Geldbörse erbeutet. Im Anschluss ist bereits die Geldkarte missbräuchlich benutzt worden.

Der Dieb gelangte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Bubergstraße, indem er nach derzeitigen Erkenntnissen ein Fenster gewaltsam geöffnet hatte. Der Wohnungsinhaber bemerkte am nächsten Morgen, dass ein Fenster offenstand. Da er jedoch sonst nichts Auffälliges feststellte, verschloss er das Fenster wieder. Erst einen Tag später, am Mittwochmorgen, stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Er sperrte sofort seine Geldkarten und die Konten. Zwischenzeitlich kam es aber bereits zu Geldkarteneinsätzen. Glücklicherweise ging es dabei nur um kleinere Geldbeträge. Die Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Täterhinweise liegen bislang noch keine vor. Die Ermittler bitten daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

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