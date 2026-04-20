POL-FR: Zell im Wiesental: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.04.2026, kurz vor 14.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand einer Garage im Winzerweg mitgeteilt. In der Garage würden sich noch zwei Fahrzeuge befinden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang schwarzer Rauch aus der geschlossenen Garage. Der Schmorbrand konnte von der Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und zeitnah abgelöscht werden. Es kam zu keinem offenen Brand. Nach bisherigen ...

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