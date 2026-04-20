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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem Trekkingrad befuhr am Freitag, 17.04.2026 gegen 15.30 Uhr ein 78 Jahre alter Mann die Verbindungsstraße zwischen den Ortschaften Blauen und Adelsberg. Auf einem geraden Stück kam er vermutlich aus Unachtsamkeit in eine Spurrille am rechten Fahrbahnrand und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der 78-Jährige schwer. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

md/tb

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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