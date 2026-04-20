Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bahlingen a.K.: Quadfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 19.04.2026 kam es auf einem Land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Bahlingen und Riegel zu einem schweren Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde.

Zwischen 3:30 Uhr und 7:20 Uhr befuhr der Fahrer den asphaltierten Weg, der von Bahlingen über das Ried nach Riegel führt. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kippte mit dem Quad um.

Hierbei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Er wurde in bewusstlosem Zustand erst später von einem Passanten aufgefunden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

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