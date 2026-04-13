Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch, Zeugen nach Schlägerei gesucht, Unfälle, Brand

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Am Samstagabend versuchte eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Bad Rappenau einzubrechen. Zwischen 17 Uhr und 19:15 Uhr schlug der Täter zunächst die Glaseinfassung neben der Eingangstür der Wohnung, welche sich im 3. OG innerhalb eines Hotels in der Salinenstraße befindet, ein. Da ein Betreten trotzdem nicht gelang, wurde versucht die Tür aufzubrechen. Auch dies misslang, weshalb der Unbekannte sein Vorhaben abbrach und den Tatort verließ. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Lauffen am Neckar: Zwei Verletzte nach Schlägerei in Bar - Zeugen gesucht

Bei einer Schlägerei in einer Bar in Lauffen wurden am frühen Sonntagmorgen zwei Personen verletzt. Gegen 3:30 Uhr gerieten ein 39-Jähriger und ein 37-Jähriger in der Lokalität in der Kiesstraße in Streit mit einem 32-Jährigen und mehreren, derzeit Unbekannten. Die Streitigkeiten gingen in eine körperliche Auseinandersetzung über in deren Rahmen einer der Unbekannten dem 39-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Im Anschluss verlagerte sich das Gerangel nach draußen, wo beide Angegriffenen zu Boden gingen und von den Angreifern weiter mit Tritten verletzt wurden. Erst als eine Zeugin die Polizei informierte, ließen der 32-Jährige und die bisher Unbekannten von den beiden Männern ab. Die Verletzten mussten anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen und den unbekannten Beteiligten machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Erlenbach: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 90.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagabend bei Erlenbach. Gegen 22:45 Uhr war ein 19-Jähriger mit seinem 1er BMW auf der Kreisstraße 2125 von Heilbronn kommend in Richtung Erlenbach unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 1101 hielt der junge Mann sein Fahrzeug an der Rot zeigenden Ampel an. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Zeitgleich näherte sich ein 20-Jähriger in seinem BMW M4 auf der Landesstraße 1101 aus Neckarsulm kommend und wollte ebenfalls in Richtung Erlenbach fahren. Vermutlich übersah er hierbei die für ihn Rot zeigende Ampel, fuhr ebenfalls in den Einmündungsbereich ein und kollidierte dort mit dem BMW des 19-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der M4 nach links abgewiesen und stieß gegen eine Ampelanlage, welche dadurch beschädigt wurde. Der 19-Jährige sowie sein 18-jähriger Beifahrer zogen sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht von Nöten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Schuppen abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Sonntagmorgen ein Schuppen in Neckarsulm in Brand. Gegen 2:40 Uhr wurde das Feuer in der Straße "Im Vogelsang" gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah löschen. In dem Schuppen befanden sich zum Brandzeitpunkt ein Roller sowie ein Motorrad, welche ebenfalls zerstört wurden. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 12.000 Euro geschätzt.

Neuenstadt am Kocher: Verletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 36.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Neuenstadt. Gegen 17:30 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Landesstraße 1088 von Öhringen in Richtung Neuenstadt unterwegs und wollte nach links auf die Kreisstraße 2334 in Richtung Langenbeutingen abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den aus Neuenstadt heranfahrenden Mercedes eines 65-Jährigen. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen, wurde aber von dem entgegenkommenden Fahrzeug erfasst und kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Mercedes mit einem Leitpfosten, einem Verkehrsschild sowie einem Baum und überschlug sich abschließend. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Betrunken von Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Fast 1,5 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Mannes am frühen Samstagmorgen nach einem Unfall in Neckarsulm an. Der 40-Jährige war kurz nach Mitternacht mit seinem Seat Leon auf der Kreisstraße 2000 von der Kanalstraße kommend in Richtung Audi-Forum unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum fuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Außerdem befanden sich auf dem Beifahrersitz und in der Mittelkonsole mehrere angebrochene Alkoholika. Nachdem der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,5 Promille ergab, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Zudem verlief ein im Krankenhaus durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Seat war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An ihm entstanden Schäden in Höhe von circa 8.000 Euro. Die Höhe des verursachten Fremdschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Heilbronn: Dunkler Audi nach Unfallflucht gesucht - Wer hat etwas gesehen?

Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro verursachte der Fahrer eines dunklen Audis, älteren Baujahrs, am Samstagabend in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 22:30 Uhr war der Unbekannte mit seinem in Heilbronn zugelassenen Fahrzeug in der Fritz-Ulrich-Straße unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 74 mit seinem Auto an einem geparkten Opel Corsa hängenblieb und diesen beschädigte. Im Anschluss soll der Fahrer kurz angehalten haben um dann seine Fahrt fortzusetzten ohne seinen Plichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

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