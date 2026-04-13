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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Verkehrsunfallflucht, In den Straßenverkehr eingegriffen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte sind im Zeitraum von Samstag, 4. April bis Sonntag, 12. April in eine Kapelle am Hettinger Weg in Buchen eingebrochen. Die Täter betraten zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr die Kappele und hebelten einen dort befindlichen Opferstock auf. Sie stahlen Geld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Obrigheim: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag, 6. April oder Dienstag, 7. April einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des Audi parkte sein Auto am Montag, gegen 20.00 Uhr, Im Brühl auf Höhe der Hausnummer 10 in Obrigheim. Als er am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigungen an der vorderen Stoßstange. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Mitfahrer greifen in den Straßenverkehr ein und verursachen Unfall - Zeugen gesucht

Unbekannte Mitfahrer eines weißen Autos haben am Samstag einen Verkehrsunfall versursacht und sind anschießend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer des Autos fuhr gegen 16.00 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Odenwaldstraße in Mosbach. Hierbei spritzten die Mitfahrer mit einer Wasserspritzpistole mehrere Fußgänger an, sowie eine Autofahrerin durch das geöffnete Fenster der Fahrertür. In der Mosbacher Straße spritzten die Mitfahrer einen entgegenkommenden Radfahrer an. Durch den Schreck stieß er gegen einen Bordstein und stürzte. Anschließend fuhr der unbekannte Fahrer des weißen Autos in Richtung Obrigheim weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Haßmersheim: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag oder Sonntag einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Besitzer des Audi parkte sein Auto am Samstag, gegen 20.00 Uhr, in der Ehrenmalstraße auf Höhe der Hausnummer 85 in Haßmersheim. Als er am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, zu seinem Auto kam, bemerkte er die Beschädigten an der vorderen Stoßstange. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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