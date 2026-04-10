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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bei Unfall verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Fahrer von Kleinkraftrad bei Unfall verletzt

Ein 44-Jähriger wurde am Freitagmorgen bei einem Unfall in Wertheim verletzt. Der Mann fuhr um kurz nach 6 Uhr mit seinem Kleinkraftrad aus Mondfeld kommend auf der Bestenheider Landstraße. Eine ebenfalls 44 Jahre alte Ford-Lenkerin, die in der entgegengesetzten Richtung fuhr, wollte nach links auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und übersah dabei den Mann auf seinem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich der Roller-Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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