Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Beschädigte Fahrzeuge und Einbruch

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: BMW von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt

In der Tauberbischofsheimer Eichendorffstraße wurde im vergangenen Monat ein geparkter BMW beschädigt. Der Wagen stand zwischen dem 7. März und dem 4. April am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 23. Vermutlich blieb ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Stoßstange des 1ers hängen und verursachte dadurch den Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Zeugen die Hinweise auf den Tatzeitpunkt und den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Külsheim: VW zerkratzt - Zeugen gesucht

Nachdem eine unbekannte Person am Mittwoch einen in Külsheim geparkten VW zerkratzte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der ID.4 stand zwischen 10 Uhr und 13 Uhr an einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Kirchbergweg. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug rundherum mit einem spitzen Gegenstand beschädigt und mehrere Kratzer in Form von Kreuzen und Linien in den Lack geritzt. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am Donnerstagmittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lauda-Königshofen einbrachen. Eine oder mehrere Personen gelangten zwischen 12 Uhr und 14:15 Uhr über eine unverschlossene Eingangstür in den Innenhof des in der Königshofener Hauptstraße, zwischen der Kirchstraße und der Leopoldstraße, gelegenen Gebäudes. Von dort begaben sich der oder die Täter über ein Treppenhaus zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss und öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Die Unbekannten betraten die Wohnung, entwendeten ersten Erkenntnissen nach aber nichts. Bereits am Dienstag fiel den Bewohnern der Wohnung ein etwa 40-jähriger Mann mit schwarzem Mantel und auffälligem schwarzen Hut auf, der gegen 8:30 Uhr und gegen 18 Uhr lautstark mit einem metallischen Gegenstand an die Wohnungstür hämmerte. Der Mann soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und eine schwarze Tasche mit Rollen bei sich gehabt haben. Ob der Einbruch und das Auftreten des unbekannten Mannes in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 92190 entgegen.

Weikersheim: Radfahrer nach Unfall verstorben

Ein 65-Jähriger Radfahrer, der am Dienstagnachmittag in Weikersheim bei einem Fahrradunfall lebensgefährlich verletzt wurde (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6251048 ), ist an den Folgen des Unfalls gestorben. Er erlag am Freitagmorgen im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

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