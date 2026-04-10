Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Jugendschutzkontrollen, Rabiater Ladendieb

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Jugendschutzkontrollen - mehrere Verstöße festgestellt

Polizeibeamte haben am Dienstag im Bereich des Landesgartenschaugeländes und der Innenstadt Mosbach Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 16.45 Uhr und 19.15 Uhr rund 50 Jugendliche und stellten neun Verstöße nach dem Tabakerzeugergesetz fest. Die nicht verkehrsfähigen nikotinhaltigen Einweg-Vaporizer wurden beschlagnahmt und die Erziehungsberechtigten im Anschluss verständigt.

Osterburken: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb vorläufig festgenommen

Polizeibeamte haben am Donnerstag einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft an der Güterhallenstraße in Osterburken Waren im Wert von mehreren Euro gestohlen und anschließend eine Mitarbeiterin bedroht zu haben. Der Mann betrat gegen 11.30 Uhr den Verkaufsraum und soll mehrere Lebensmittel aus einem Warenregal entnommen und in eine Tasche gesteckt haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als eine 22-jährige Mitarbeiterin den Mann ansprach, soll er sie bedroht haben und in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Alarmierte Beamte nahmen den 36-Jährigen kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofs Osterburken vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

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