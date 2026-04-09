Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Widerstand, Diebstahl und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte In Bad Rappenau musste eine Polizeistreife am Mittwochabend einen Mann in Gewahrsam nehmen, nachdem dieser mehrfach gegen Platzverweise verstoßen und aktiven Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet hatte. Die Beamten waren gegen 21:30 Uhr in den Piaweg gerufen worden, um einen 34‑Jährigen aus einem Lokal zu verweisen, da er dort mehrfach negativ aufgefallen war. Trotz ausgesprochenem Platzverweis kehrte der Mann anschließend zurück und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich der 34-Jährige massiv. Während der folgenden Fahrt zur Dienststelle sowie beim Verbringen in eine Gewahrsamszelle beleidigte und bedrohte er zudem die eingesetzten Beamten. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen.

Heilbronn: Diebstahl aus Gartenhütte - Zeugen gesucht Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und dem frühen Mittwochnachmittag in eine Gartenhütte in der Heilbronner Salzgrundstraße ein und entwendeten diverse Werkzeuge. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Schwaigern: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

In Schwaigern, Ortsteil Niederhofen, kam es am Mittwochabend zu einem Vorfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 19:50 Uhr befuhr ein weißer Mercedes-Benz Vito mit auffälligem, etwa 20 Zentimeter breiten, helltürkisen Streifen an der Fahrzeugseite die Zabergäustraße in Richtung Schwaigern und hielt an der Schotterparkbucht auf Höhe der Hausnummer 44 an. In dem Fahrzeug befanden sich eine Frau und drei Kinder. Nach Angaben einer Zeugin öffnete sich die rechte Schiebetür des Fahrzeugs, woraufhin eine Frau einen kleinen Jungen, etwa 4-5 Jahre alt mit kurzen braunen Haaren, grünem Shirt und kurzer Jeanshose, aus dem Fahrzeug gestoßen haben soll. Der Junge fiel auf eine angrenzende Wiese und überschlug sich dabei. Die Zeugin ging daraufhin sofort zu dem Jungen, um diesem zu helfen. Die Frau, die den Jungen aus dem Fahrzeug gestoßen haben soll, wird als etwa 1,70 Meter groß, schlanke mit dunkelblonden Haaren, die zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden waren, beschrieben. Sie trug ein helles Oberteil und eine helle Jeans. Kurz nach dem Vorfall soll ein weiterer Mann mit einem mutmaßlichen Van, in dem zwei kleine Mädchen saßen, vor Ort aufgetaucht sein. Dieser hatte eine schlanke, muskulöse Statur, war etwa 1,70 Meter groß, mit kurzen, braunen, verwuschelten Haaren und trug ein weißes Shirt sowie Jeans. Er soll hinter dem Mercedes angehalten haben und ausgestiegen sein. Anschließend kam zu einem verbalen Streit zwischen ihm und der Fahrerin des weißen Mercedes Vito, bevor die Frau mit ihrem Fahrzeug in Richtung Schwaigern davonfuhr. Der Mann ging zu dem gestürzten Jungen, zog ihn an den Haaren und setzte ihn in seinen Van. Anschließend begab sich der Mann auf die Zeugin zu und beleidigte diese verbal. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder weitere Informationen zu den Fahrzeugen oder den beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

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