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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verfolgungsfahrt

Hohenlohekreis (ots)

Neuenstein: Motorrad beschlagnahmt

Ein 23-Jähriger muss mit mehreren Anzeigen rechnen, nachdem er am Dienstag vor der Polizei flüchtete. Der Mann war am Nachmittag im Bereich Neuenstein / Kupferzell unterwegs und wurde von einer zivilen Streife der Verkehrspolizei Weinsberg beobachtet, wie er mehrmals auf dem Hinterrad (Wheelie) und auf dem Vorderrad (Stoppie) fuhr. An seinem Motorrad war außerdem kein Kennzeichen angebracht. Als der 23-Jährige von den Beamten kontrolliert werden sollte, gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Er überholte dabei im dichten Verkehr waghalsig und fuhr bei seiner Flucht auch über den Standstreifen der Autobahn. Da er zunächst nicht kontrolliert werden konnte, wurden weitere Ermittlungen getätigt, die den Tatverdacht gegen den 23-Jährigen erhärteten. Daher wurde am heutigen Mittwoch die Wohnung des Mannes in Neuenstein durchsucht. Dabei wurde neben umfangreichem Beweismaterial auch der Führerschein, das Smartphone sowie das Kraftrad des Mannes beschlagnahmt. Der Fahrzeugführer muss nun mit einer Anzeige wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie des Kennzeichenmissbrauchs rechnen.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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