Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfälle, Verfolgungsfahrt, Raub

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte sind im in eine Firma in der Friedrich-Dürr-Straße in Heilbronn eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 15:30 Uhr am Gründonnerstag und 8:15 Uhr am vergangenen Dienstag über ein gekipptes Fenster in das Gebäude und stahlen Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Mit E-Scooter gestürzt - Zwei Schwerverletzte

Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger sind am Dienstagabend mit einem E-Scooter in Brackenheim gestürzt und haben sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 13-Jährige fuhr gegen 20:20 Uhr, gemeinsam dem 14-Jährigen, im Hirnerweg Richtung Frauenzimmern. Mutmaßlich aufgrund der hohen Geschwindigkeit stürzten die beiden zu Boden und verletzten sich schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Untergruppenbach: Von Fahrbahn abgekommen - Zwei Leichtverletzte

Zwei Leichtverletzte und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag in Untergruppenbach im Ortsteil Vorhof ereignet hat. Eine 68 Jahre alte Frau war gegen 14:55 Uhr mit ihrem VW Caddy in der Hallerstraße in Richtung Unterheinriet unterwegs. Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam die 68-jährige Fahrerin in einer Linkskurve auf Höhe einer Bushaltestelle von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen parkenden MAN TGE eines 39-jährigen Fahrers. Die 68-Jährige und der 39-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

Gundelsheim: Mit Motorrad zusammengestoßen

Bei einem Unfall bei Gundelsheim hat sich am Dienstag ein 63 Jahre alter Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 53 Jahre alte Frau fuhr gegen 15 Uhr mit ihrem VW in der Mosbacher Straße und wollte auf Höhe einer Unterführung nach links in Richtung Gundelsheim abbiegen. Herbei übersah sie wohl den entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher in Richtung Böttingen unterwegs war. Durch den Zusammenstoß rutschte das Motorrad des 63-Jährigen gegen den Audi eines 37-jährigen Fahrers, welcher an der Ausfahrt von Gundelsheim verkehrsbedingt wartete. Es entstand ein Schaden von rund 11.000 Euro. Rettungskräfte kümmerten sich um den Motorradfahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Heilbronn-Böckingen: 23-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag eine 23 Jahre alte Frau in Heilbronn-Böckingen beraubt. Die 23-jährige Frau befand sich gegen 2 Uhr in einer Lokalität an der Viehweide, als die Unbekannten unvermittelt auf die 23-Jährige zu liefen und ihre Jacke, welche sich auf ihrer Handtasche befand, entrissen. Anschließend flüchteten die Täter mit der Jacke in unbekannte Richtung. Durch das Reißen stürzte die 23-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

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