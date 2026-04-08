Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Widerstand und Unfall

Heilbronn (ots)

Mosbach: Mann leistet Widerstand - Messer aufgefunden

Ein 50-Jähriger randalierte am Dienstagabend in Mosbach und leistete Widerstand gegen Polizisten. Der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Alten Neckarelzer Straße verständigte gegen 22.30 Uhr die Polizei, nachdem sich der 50-jährige Mitbewohner des Hauses aggressiv verhielt, ihn beleidigte und schlug. Beim Eintreffen der Polizisten hielt der Randalierer eine Bierflasche in der Hand und baute sich bedrohlich gegenüber zwei Beamten auf. Gleichzeitig näherte sich eine weitere Streife, um den 50-Jährigen festzunehmen. Hierbei versuchte er sich mehrfach aus den Griffen herauszuwinden. Schließlich gelang es den Beamten unter großem Kraftaufwand dem Mann Handschellen anzulegen. Bei seiner Durchsuchung wurde in einem Socken ein Küchenmesser aufgefunden. Da der 50-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Währenddessen beleidigte er die Polizeibeamten mehrmals. Er musste die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Mosbach verbringen und hat nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Walldürn: Fahrzeug in Straßengraben abgewiesen

Nicht mehr fahrbereit waren zwei Pkw nach einem Unfall bei Walldürn. Ein 85-Jähriger war am Dienstag gegen 14 Uhr mit seinem Renault Captur auf der Kreisstraße 3913 von Gerolzahn in Richtung der Landesstraße 518 unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach rechts in Richtung Walldürn auf die L518 abzubiegen. Beim Einfahren übersah er wohl einen von links kommenden 55-Jährigen mit seinem Mercedes. Die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der Renault nach rechts in den Straßengraben abgewiesen wurde und ein Verkehrszeichen beschädigte. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

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