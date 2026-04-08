Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Männer nach Auseinandersetzung verletzt

In Heilbronn kam es in der Nacht zum Karfreitag gegen 01:00 Uhr im Bereich der Paulinenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem die alarmierte Polizei kurze Zeit später im Bereich der Schaeuffelenstraße auf der Höhe des Technischen Schulzentrums eintraf, flüchteten mehrere Personen in verschiedene Richtungen, sodass zunächst keine weiteren Feststellungen getroffen werden konnten. Gegen 01:30 Uhr wurde an derselben Örtlichkeit wiederum eine größere Personengruppe festgestellt, aus der sich bei Erkennen der Streife erneut zahlreiche Personen entfernten. Auf einer Fußgängerinsel zur Schaeuffelenstraße fanden die Beamten schließlich einen 28-Jährigen mit einer Stich- oder Schnittverletzung im Bereich des Oberkörpers vor. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass vermutlich bei der gleichen Auseinandersetzung noch ein 23-Jähriger verletzt worden war. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1044444 zu melden.

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