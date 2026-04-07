POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch in Lagerhalle
Landkreis Heilbronn (ots)
Neckarsulm: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Unbekannte haben in der Nacht zum Montag versucht in eine Lagerhalle einer Firma am Bechtle Platz in Neckarsulm einzubrechen. Die Täter versuchten gegen 00.30 Uhr über das Dach in die Lagerhalle zu gelangen, scheiterten aber und flüchteten ohne Beute. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07132/93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.
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