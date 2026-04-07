POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbruch in Lagerhalle

Hohenlohekreis (ots) - Waldenburg: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Unbekannte sind am Freitag oder am Samstag in ein Einfamilienhaus an der Hauptstraße in Waldenburg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 12.30 Uhr und 14.30 Uhr die Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der ...

mehr